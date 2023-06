Supo que su compañero ganaba más que ella por el mismo trabajo y exigió un aumento de sueldo: Esto le respondió su jefa

12 jun. 2023 - 10:00 hrs.

Lo que parecía ser una reunión laboral común y corriente en una empresa termino desatando una polémica en Estados Unidos. Esto luego que después de esa instancia, una mujer, llamada Crystal, se enterara que uno de sus compañeros de labores tenía una mejor remuneración que ella.

En concreto, la diferencia de salario radicaba en que la mujer en cuestión recibía dos dólares por hora menos que su compañero. A raíz de eso, decidió hacer pública la historia en TikTok, donde detalló el cómo se enteró y en que decantó todo este episodio.

Ir a la siguiente nota

"Gano dos dólares más que tú por hora"

Explicó que supo de esta diferencia de trato, luego de que Dylan, su compañero que cumple con la misma carga laboral, le confesara que había tenido una reunión con su jefa y que no lo dejó para nada contento.

"La razón del enojo de Dylan fue porque ellos (la supervisora y el resto de los jefes) querían que nosotros hiciéramos tareas adicionales, sin que nos pagaran un extra", contó la mujer en la red social.

Fue así como Dylan le contó todo. Ante el enojo de este por el aumento de tareas sin recibir una remuneración mayor, le hizo saber su molestia a su superior, para después contárselo a Crystal. "'¿Sabés qué? Le dije a nuestra supervisora del sector que ella estaba siendo muy irrespetuosa y eso no lo iba a tolerar'", rememoró la mujer.

"Crystal (...) te voy a confesar algo: gano dos dólares más que tú por hora. Cuando me contrataron, desde la empresa me pidieron que no te lo dijera", le admitió su compañero a la mujer.

Captura TikTok @trulycrystalturner

"Lo que se habla en mi oficina, queda en mi oficina"

Pero la situación fue más allá porque, de hecho, la supervisora a ambos les pidió total discreción de lo tratado entre ambas partes. Es decir, no quería que Crystal se enterara. "La jefa le informó a él: 'Dylan, lo que se habla en mi oficina, queda en mi oficina'", dijo la usuaria de TikTok.

Pero la solicitud de reserva no hizo sino molestar más a Dylan, quien le aseguró a la misma jefa que él podía hablar de lo que quisiera.

La respuesta de su jefa

Y así lo hizo. En cosa de horas, le reveló lo sostenido en la reunión a su colega, quien no pudo ocultar su enojo. "Yo estoy en la compañía hace más tiempo que él. Empecé en la compañía un año y medio antes que Dylan. Trabajé mucho durante los últimos años", indicó en el registro, para luego explicar que decidió ir a hablar con su supervisora.

A ella le exigió que su sueldo fuera aumentado en la misma razón que lo hicieron con el otro trabajador o incluso en mayor cantidad. "Trabajo aquí desde hace tiempo, he sido leal a la empresa. Solo falté dos veces y por haber estado enferma por Covid. No quiero te tomes a personal este reclamo", comentó.

Unplash / Imagen referencial

A pesar de que la respuesta por la otra parte no fue inmediata, esta terminó siendo positiva de cara a la solicitud de Crystal. "Mira, quiero que esta sea una experiencia positiva para ti. Hemos decidido darte el aumento: dos dólares más por hora", le dijeron.

Si bien consiguió su objetivo, de todads maneras la mujer mostró un dejo de descontento, pues señaló que la decisión de sus empleadores no nació por parte de ellos, sino que solo accedieron una vez que transparentó que sabía que su compañero ganaba más.

Mira los videos:

Todo sobre Sucesos