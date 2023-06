"Debe estar muy dolido": Hombre termina su relación y decide derrumbar la casa que construyó en terreno de sus suegros

08 jun. 2023 - 10:10 hrs.

La rabia por haber terminado la relación con su pareja lo llevó a tomar una extraña decisión. Construyó una vivienda en un terreno de los padres de su esposa y cuando se dio la separación, con martillo en mano empezó a derrumbar las paredes.

En TikTok se viralizó el video donde se ve al hombre en lo que era su casa, pero ya destruida. Algunos de los internautas apoyaron su acción, otros consideraron que su comportamiento era irresponsable e inmaduro, reseña TN.

Ir a la siguiente nota

“Me botaron, pero me llevo la casa que hice, no construyan en casa de sus suegros”, se lee en la descripción del clip que acumula más de cuatro millones de reproducciones, miles de “Me gusta” y comentarios.

Destrucción total

El sujeto, del que se desconoce su nacionalidad, sale en el video subiendo a una escalera y con una herramienta en mano. De fondo de se escucha una frase de la "Session 49" de Bizarrap con Residente contra J Balvin: "Esto lo hago para divertirme".

Cuando la cámara se mueve se pueden ver las paredes destruidas, una estructura metálica que sobresale del piso e incluso una escalera y los escombros que se acumulan en el fondo.

En TikTok nadie quedó indiferente y los comentarios fueron diversos: "Mi marido construyó en la casa de mi papá y siempre me ha dicho que es la casa de mis hijas, que él sabe que no se llevará nada”; “Todo su ahorro y su esfuerzo demolidos. El señor debe estar muy dolido”; “Quien siembra en terreno ajeno hasta la semilla pierde".

Todo sobre Sucesos