Hombre fingió su muerte y luego regresó diciendo ser su hermano: Quería estafar a su novia en Reino Unido

Daniel Anderson, detective privado británico, reveló algunos secretos de su poco común empleo, en el que coloca rastreadores GPS y espía a distintas variedades de personas que se encuentran siendo seguidas por diversos motivos.

Es así, que dio a conocer la vez que atrapó a un hombre que fingió su muerte y regresó diciendo ser su hermano para realizar una estafa a su novia.

El trabajo de Anderson como detective privado

Daniel fundó en 2019 su propia compañía de vigilancia “Anderson & Co. Surveillance and Private Investigators Ltd.”, y hasta la fecha ha ayudado a casi 2.500 personas, tanto en el Reino Unido como en el extranjero, para encontrar respuestas a sensibles interrogantes de sus clientes.

Algunos ejemplos han sido cuando ayuda a mujeres que le piden que siga a sus maridos para averiguar lo que hacen a solas, o padres que le solicitan vigilar a las niñeras de sus hijos, incluso, ha sido contratado por empresas para que verifique que aquellos trabajadores que faltan al trabajo reportándose enfermos, de verdad se encuentren enfermos.

Hombre fingió su muerte y regresó diciendo ser “su hermano”

Es así que, según contó al Birmingham Mail, uno de los casos más particulares que le tocó presenciar, comenzó cuando una mujer británica le solicitó buscar información sobre un hombre con el que había estado saliendo durante unos seis meses antes de la pandemia de coronavirus.

De hecho, en el supuesto último contacto que la mujer tuvo con él, el sujeto le envió fotos acostado en una cama de hospital y dejó de responder. Sin embargo, días más tarde el mismo sujeto contactó a la mujer, pero fingiendo ser un supuesto “hermano” de su pareja, quien le dijo que su novio había fallecido y le solicitó 10.000 libras esterlinas (casi 10 millones de pesos chilenos).

Lo anterior, con la supuesta finalidad de ayudar a una recaudación de fondos creada en la memoria de su novio fallecido, la cual buscaba alcanzar la meta de 100.000 libras esterlinas (un poco más de 98 millones de pesos chilenos).

Pese a que la mujer no le transfirió dinero, sí organizó una reunión con el supuesto “hermano” en Londres. Durante esta reunión, él le aseguró que trabajaba para el MI5 (servicio secreto británico) y que se vio obligado a fingir su propia muerte debido a un trabajo que salió mal y, además, le advirtió que debía guardar silencio sobre todo el asunto.

“Fingió su propia muerte y luego regresó como su hermano. La cliente entró en estado de shock, pensó que él había muerto de Covid. Cuando él vino caminando hacia la mujer, ella dijo que entró en estado de shock, no podía creerlo. Este tipo era un psicópata”, sinceró Daniel al medio citado.

Fue tras este encuentro, que la mujer contrató al detective para que investigara la veracidad de la historia, y al poco tiempo después de conseguir evidencia, le reveló a la mujer que quien fuera su novio nunca falleció y solo estaba tratando de estafarla.

