Videos muestran derrumbe de autopista en EEUU: Habría sido provocado por un camión que se prendió fuego

11 jun. 2023 - 15:02 hrs.

Un incendio provocó el derrumbe de parte de un paso elevado de una transitada autopista estadounidense en la ciudad de Filadelfia la madrugada de este domingo, informaron las autoridades, que atribuyeron el accidente a un camión que se prendió fuego debajo del puente.

El colapso destruyó cuatro carriles de circulación en un tramo elevado de la autopista, aunque no se reportaron heridos de inmediato.

Ir a la siguiente nota

Derrumbe de la autopista

Se trata de la Interestatal 95, una de las principales arterias de tráfico de la costa este de Estados Unidos. Sus más de 3.000 kilómetros unen el estado de Maine, en el extremo noreste del país, con Miami, la mayor ciudad de Florida, en el sureste.

"Los bomberos llegaron al lugar y encontraron (...) fuego intenso de un vehículo; no sabemos qué tipo de vehículo era", dijo el capitán Derek Bowmer, del Departamento de Bomberos de Filadelfia, en una conferencia de prensa.

Según Bowmer, la situación se considera como un incidente de manejo de materiales peligrosos, pero no pudo confirmar los informes de que el vehículo en llamas era un vehículo cisterna.

Autoridades federales y locales buscan al conductor que permanece fugitivo, informaron medios locales.

Registros de redes sociales

‘Highway to Hell’ playing in background. Drivers on Philadelphia’s I 95 N driving through fire as road seems to crackle beneath (listen at end)

TikTok: @ barb_wire #youcantmakethisup AC/DC pic.twitter.com/SZ5KLlnQ6a — PhillyChitChat (@HughE_Dillon) June 11, 2023

A section of northbound I-95 in Philadelphia has collapsed after a tanker truck caught fire underneath the highway, #Philadelphia officials said Sunday morning.#Philly #I95 pic.twitter.com/freF0XleIs — Shaquille Omari (@shaq_omari) June 11, 2023

JUST IN: Section of I-95 in Philadelphia collapses after tanker truck underneath it catches fire pic.twitter.com/k07yM3Gv8H — BNO News (@BNONews) June 11, 2023