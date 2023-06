Se alimentaron con frutas e hicieron un refugio con hojas y troncos: Así sobrevivieron los niños hallados en la selva

11 jun. 2023 - 08:00 hrs.

Este viernes, finalmente fueron ubicados con vida los cuatro niños que se encontraban en la selva amazónica colombiana luego de un mes de búsqueda.

Fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Ir a la siguiente nota

Refugio de hojas y troncos

Cuatro hermanos de 13, 9, 4 y un año se encontraban desaparecidos luego que la avioneta en la que viajaban se estrellara el 1 de mayo en la zona de la Amazonía colombiana.

Ya con los niños a salvo y siendo atendidos en centros de salud en Colombia, se han ido conociendo más detalles sobre los menores.

Según consignó la tía de los niños a Caracol Noticias, sobrevivieron gracias a un refugio confeccionado por la mayor de los hermanos y, a pesar de estar débiles y deshidratados, consiguieron alimentarse con frutas.

Según Damaris Mucutuy, su sobrina pudo levantar una especie de refugio solamente usando hojas y troncos gracias a un juego que ella le enseñó cuando era más pequeña.

"Cuando jugábamos, armábamos como ranchitos y con esas fotos que nos enviaban, yo pienso que era ella la que hacía eso. Ella tiene la capacidad de aprender muchas cosas y yo siento que ella fue la que hizo que sus hermanitos sobrevivieran también", contó la tía.

Sobrevivieron con frutas

Por otro lado, en cuanto a la alimentación, el capitán Andrés Chaparro reveló que, "los niños cuentan que se alimentaron de los frutos que les daba la selva y de los kits de supervivencia que iban encontrando".

Lesly Jacobo Bonbaire, la niña de 13 años, recolectó maracuyá, guayabas y otros frutos propios de la Amazonía para proveer a sus hermanos.

Agradecimiento de la familia

En conversación con la prensa local colombiana, la abuela de los menores comenzó explicando el momento en que se enteró del hallazgo. "Me llamaron a mí (para darle la noticia) y yo no creí, pero la verdad después otra vez me llamaron de que sí estaba seguro (que los habían encontrado)", señaló.

Posteriormente, aseguró que se sintió "tranquila" cuando "Henry Guerrero (indígena de la comunidad de Araracuara) me llamó y me dijo 'Fatimita ya encontramos a sus nietos, los cuatro vivos'".