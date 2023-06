"Agradezco a la Madre Tierra, porque los soltó": Abuela de niños hallados en la selva colombiana tras 40 días perdidos

10 jun. 2023 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes recién pasado, finalmente fueron encontrados con vida los cuatro niños que pasaron cuarenta días perdidos en la selva amazónica colombiana, tras un accidente aéreo.

Tras su hallazgo, Fátima Valencia, abuela de los cuatro menores, entregó un sentido mensaje a los medios locales agradeciendo a la "Madre Tierra" por haber devuelto a sus nietos.

"Agradezco mucho a la Madre Tierra"

En conversación con la prensa local colombiana, la abuela de los menores comenzó explicando el momento en que se enteró del hallazgo. "Me llamaron a mí (para darle la noticia) y yo no creí, pero la verdad después otra vez me llamaron de que sí estaba seguro (que los habían encontrado)", señaló.

Posteriormente, aseguró que se sintió "tranquila" cuando "Henry Guerrero (indígena de la comunidad de Araracuara) me llamó y me dijo 'Fatimita ya encontramos a sus nietos, los cuatro vivos'".

"Yo agradezco mucho a la Madre Tierra, porque los soltó", sentenció Valencia.

Presidente colombiano sobre el hallazgo

Además, tras el hallazgo de los menores, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró que se "encontraron a los niños cuarenta días después, estaban solos. Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, que quedará en la historia".

Respecto al estado de salud en que se encontraban los menores, el mandatario colombiano detalló que "están débiles, dejemos que los médicos hagan su valoración y ya sabremos".

El hallazgo de los menores

Los cuatro hermanos, de 13, 9, 4 y un año, se encontraban desaparecidos luego que la avioneta en la que viajaban se estrellara el pasado 1 de mayo en la zona de la Amazonía colombiana.

Durante la búsqueda, en la que diversos operativos se realizaron con perros rastreadores y militares, se encontraron los cuerpos de la madre de los menores, el piloto y un líder indígena alrededor de la aeronave siniestrada.