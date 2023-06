Mujer llegó a una cita con 23 familiares y terminó demandando a su pretendiente por no pagar la cuenta

09 jun. 2023 - 19:00 hrs.

Si has tenido citas malas, puede que tu historia no supere a la de un hombre chino que fue demandado por retirarse sin pagar la cuenta.

La fallida pareja, identificada por medio locales como el Sr. Liu y la Srta. Zhang, se conocieron a través de una casamentera que organizó el encuentro en un popular restaurante en la provincia de Jilin, al noreste de China.

Ir a la siguiente nota

La mujer acudió a la justicia para recuperar un porcentaje de la cuenta que ella debió pagar después de su salida.

¿Por qué se fue sin pagar?

El Sr. Liu abandonó el local, no porque se molestó con la Srta. Zhang o simplemente porque la cita haya sido desagradable.

El hombre tomó la decisión de retirarse cuando, al momento de pagar la cuenta, no solo debía cancelar lo consumido por la pareja, sino que también estaba incluida la mesa de los parientes que llevó la señorita Zhang a la cita.

Es que en China no es una práctica inusual llegar acompañado a una cita, especialmente si no se conocen previamente, pero en este caso, la Srta. Zhang en vez de presentarse con sus padres, acudió al local con 23 de sus parientes, quienes no se reservaron de pedir toda la comida y bebida que quisieron.

Parientes discutiendo quién debe pagar. Créditos: Yahoo News

Fue al momento de pedir la cuenta que el Sr. Liu descubrió que él debía cancelar la totalidad de las mesas, lo que elevaba el monto a unos 20.000 yuanes, lo que equivale a más de 2.200.000 pesos chilenos.

Si bien, fue la Srta. Zhang quien pagó el total, el Sr. Liu accedió a colaborar con 4.000 yuanes, pero el resto debía ser abonado por los familiares.

¿Qué decidió la justicia?

Según reportan desde Yahoo News, finalmente la corte resolvió a favor del hombre y aseguraron que él ya había subvencionado el costo de su comida con su cita.

Según los expertos legales, la presencia de tantos parientes superaba lo que se espera de las normas sociales aceptadas en el país asiático.

Todo sobre Sucesos