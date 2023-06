"No son humanos": Video de la policía captó el momento en que un supuesto ovni cayó en el patio de una casa en EEUU

La policía de Las Vegas, en Estados Unidos, respondió a una extraña solicitud de ayuda el pasado 30 de abril, cuando una familia llamó al 911 informando que un ovni, o un objeto volador no identificado, había caído en el jardín de su casa.

El extracto de la conversación fue publicado en los medios, y en él se escucha a un hombre, muy calmado, mientras describe el momento en que dos sujetos, de gran tamaño, salieron del extraño objeto.

En el audio, liberado por un canal de televisión estadounidense, se puede escuchar lo que parece ser un joven residente del hogar, pedir ayuda a las autoridades por la caída de un objeto en su patio y la presencia de dos altos sujetos en su propiedad.

Ojos y boca grande, junto con una altura de entre 2 y 3 metros, son algunas de las características entregadas durante el llamado.

"Les juro por Dios, esto no es una broma. Estamos asustados", se escucha en la grabación. "Se ven como aliens para nosotros, tienen ojos muy grandes, y la boca muy grande... No son humanos, definitivamente no son humanos", declaró.

Las cámaras corporales de un policía de la misma ciudad captaron el momento exacto de esa noche, cuando una bola de fuego de color azul se ve claramente descendiendo sobre la Tierra.

A few weeks ago a Las Vegas Metro Police officer's bodycam captured a UFO falling out of the sky. A few minutes later a family called 911 complaining about 9-foot-tall "non-human" beings standing in their backyard. pic.twitter.com/QblTHkUxQC