Ciudad ucraniana se inundó tras destrucción parcial de represa: Kiev acusa a Rusia de atacar el embalse

Ucrania acusó a Rusia de haber destruido la represa hidroeléctrica de Kajovka, en la región de Jersón, con la finalidad de inundar la zona y frenar la ofensiva ucraniana.

El hecho ocurrió la jornada del martes (lunes en Chile), cuando por causas que están siendo investigadas, un sector del embalse fue destruido, causando una apertura para el paso del agua.

De acuerdo a las autoridades, la ciudad de Novaya Kajovka, ocupada por Rusia y donde se ubica la represa, actualmente se encuentra inundada.

"Terroristas rusos. La destrucción de la represa de la central hidroeléctrica de Kakhovka solo confirma para el mundo entero que deben ser expulsados de todos los rincones de la tierra ucraniana. No se les debe dejar ni un solo metro, porque utilizan cada metro para el terror", señaló el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En esa línea, agregó que "solo la victoria de Ucrania devolverá la seguridad. Y esta victoria vendrá. Los terroristas no podrán detener a Ucrania con agua, misiles o cualquier otra cosa".

"Todos los servicios están funcionando. He convocado al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa", expuso en su cuenta de Twitter.

