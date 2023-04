Abuelo ludópata secuestró a su propia nieta y exigió un millonario rescate: Quería pagar una deuda de juego

27 abr. 2023 - 11:00 hrs.

Un hombre de 65 años secuestró a su propia nieta en China con el fin de conseguir una millonaria suma de dinero de parte de su hija, la madre de la niña.

Se trata de una persona ludópata que cometió el delito para poder conseguir dinero en efectivo y así pagar una deuda que mantenía debido a su adicción al juego.

Ir a la siguiente nota

El hecho ocurrió en la ciudad de Shanghái, China, y quedó al descubiero luego que la policía recibiera la denuncia por parte de la hija del sujeto.

Secuestró a su propia nieta

El individuo, de apellido Yuan, fue a buscar a su nieta de cuatro años a la escuela y se fue con ella adoptando una actitud de secuestrador, ya que, posteriormente, se comunicó con su hija para amenazarla.

"No volverás a ver a tu hija a menos que me des 500.000 yuanes (US$72.500) en tres días", fueron las palabras de Yuan. En pesos chilenos, solicitaba aproximadamente una suma de 58 millones.

Tal era el comportamiento del sujeto y la ambición por el dinero, que incluso amenazó a su hija y a la pequeña de asesinarlas.

Ante esto, la madre de la menor no tuvo más remedio que acudir a la policía para dar cuenta de la actitud y delito de su propio padre.

"Ella solo me quiere muerto"

Las autoridades concretaron la detención de Yuan, quien, desde prisión, se defendió argumentando que "tengo 65 años y mi hija me está demandando. Ella nunca quiere que me mejore. Ella solo me quiere muerto".

Según el medio South China Morning Post, el anciano comenzó una huelga de hambre en la cárcel y habría tenido problemas con sus compañeros presidiarios.

El hombre alegaba que se trataba de un problema familiar y no de algo que le incumbiera a la justicia. Debido a esto y para controlar la situación, la policía, en conjunto con la exesposa de Yuan, intervinieron y consiguieron que su hija le enviara una carta de entendimiento. De esta forma, el adulto mayor cooperó con su comportamiento y las autoridades.