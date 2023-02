"Me compré un vestido de novia y me cociné una torta": Youtuber decide casarse con ella misma y se hace viral

27 feb. 2023 - 10:30 hrs.

En Internet hay miles de historias y siempre hay alguien dispuesto a contar alguna anécdota particular que se vuelve viral. Tal es el caso de la youtuber Sofía Maure, quien decidió casarse con ella misma como la mejor prueba de amor propio.

La chica, nativa de Argentina, compartió fotos del momento en su cuenta de Twitter y de inmediato recibió miles de mensajes de seguidores que apoyaron su iniciativa.

La boda consigo misma de Sofi Maure

La feliz novia es una creadora de contenido de Mar de Plata. Tiene 22 años y comenzó en el mundo de las redes sociales hace cuatro años, prácticamente por casualidad. Subía videos hablando sobre temas que le interesaban y poco a poco fue sumando seguidores. En la actualidad tiene un canal de Youtube en el que acumula más de 600 mil suscriptores.

El tema de la boda se le ocurrió de manera espontánea. Quería demostrarse amor a ella misma y así lo hizo. Compró un vestido blanco y se hizo una torta. El recuerdo lo compartió en Twitter donde no tardaron en llegar las reacciones.

“Hoy en momentos 'esquizo' de mi vida, me compré un vestido de novia y me cociné una torta de casamiento para casarme conmigo misma”, escribió la chica junto con un par de fotografías en las que se aprecia su vestido de novia.

hoy en momentos esquizo de mi vida me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma

Más tarde, la joven volvió a publicar otro mensaje en el que contó que no le va del todo bien en esto del matrimonio. “Actualización: voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo cómo es el tema del divorcio por las dudas”, relató.

Algunos de los usuarios le pidieron mostrar su pastel de bodas, para ver si era verdad que hizo lo que relataba en sus mensajes. Ella no dudó en responderles: publicó un pedazo de pastel con muchas chispas de colores y cortado a la mitad.