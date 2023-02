"No queremos ADN": Representante de joven que dice ser Madeleine McCann afirma que su familia no la quiere ayudar

21 feb. 2023 - 11:20 hrs.

El nombre de Julia Wendell se ha hecho conocido a nivel mundial en los últimos días. Esto porque esta joven polaca de 21 años asegura ser Madeleine McCann, la niña inglesa de tan solo tres años que desapareció el 2007 en Portugal, cuando se encontraba de vacaciones con su familia.

Wendell empezó a usar las plataformas digitales para pedir ayuda para realizarse un test de ADN que compruebe su teoría, examen que, presuntamente, la familia de Maddie aceptó.

Al respecto del caso, la médium Fia Johansson, conocida en redes sociales como "Persian Medium", también representante de Julia, habló y entregó nuevos detalles de la investigación a los panelistas de "Mucho Gusto" y al periodista de la sección Internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar.

¿Qué dijo?

Partió diciendo que "no hay noticias sobre un examen de ADN (...) tenemos que comunicarnos con la familia, pero también estamos hablando con profesores, alumnos, todo el cuadro, para saber qué opinan de ella, si es que la vieron a los seis años o si es que hay alguna foto de su niñez".

"Yo pienso 100% que es Madeleine McCann. Como dije en años anteriores, hubo algunas chicas que pensaron lo mismo, y tuvimos que proteger la vida privada de Kate y Gerry (padres de Madeleine), porque tienen hijos, pero ya no son niños, son adolescentes ahora", añadió.

Luego, aseguró que "después de investigar a la mamá adoptiva, entendimos que ella no quiere hacerse un test de ADN, y los miembros de la familia no quieren hacerlo tampoco. Porque si ellos quisieran, no tendríamos problemas, la mamá llevaría a la hija al hospital, pero no quieren. Eso encendió las alarmas".

"Ellos básicamente dicen 'esta es nuestra hija, no queremos ADN'. Necesitamos ser bastante precavidos", comentó.

En cuanto a si recuerda algo de su secuestro, dijo que "ella rememora la cara del hombre que abusó de ella, y también encontró una foto de él en la casa de su abuela. Cuando preguntó cómo conocían o qué conexión tenía con la familia, no le respondieron".

Por último, con respecto a cómo supo Julia que podría ser Maddie, dijo que "no pudo encontrar ninguna foto de cuando tenía entre 1 y 6 años. Cuando preguntaba, solo le decían que no tenía fotos de su infancia".

