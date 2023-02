Una familia poliamorosa: La historia de los matrimonios que cambian de pareja cada dos noches

16 feb. 2023 - 15:50 hrs.

Una familia polimoamorosa de cuatro adultos y cuatro niños: Eso es que lo que vive el matrimonio conformado por Alysia y Tyler Rogers, quienes, durante el año 2020, decidieron incluir en su relación a sus amigos, Sean y Taya Hartless.

Las parejas, oriundas de Estados Unidos, se mudaron a vivir juntas hace ya tres años. En ese entonces, Alysia y Tyler Rogers tenían una hija de siete años y un hijo de ocho, por lo que, en total, eran seis.

Posteriormente, ambas mujeres quedaron embarazadas, aunque no saben quién es el padre biológico de cada uno de los bebés, quienes nacieron en marzo y octubre de 2021, respectivamente.

Cambian de pareja cada dos noches

Esta gran familia de ocho personas comparte sus vivencias diariamente a través de Instagram y TikTok en el perfil @polyfamory.

Una de las dinámicas que más ha llamado la atención de los usuarios es que los hombres cambian de cama cada dos noches y que no tienen una relación entre ellos, solo con las mujeres, consignó New York Post.

Instagram

Los dos dormitorios principales de la vivienda se encuentran, cada uno, en los extremos opuestos de la casa.

En un comienzo "solo buscábamos algo simple y físico, pero cuando nos conocimos, comenzamos a enamorarnos", detallaron.

"Muchas personas no entienden el poliamor"

Cuando las dos parejas decidieron unirse, se enfrentaron al rechazo de algunos cercanos. Sin embargo, la mayoría de las personas que integran su círculo más íntimo apoyó su decisión.

Según cuentan, hay quienes los han tildado de malos padres, pero los hijos mayores de Alysia y Tyler supieron desde un inicio cómo serían las cosas y, al parecer, se han sentido bien con el cambio de la dinámica familiar.

Instagram

"Muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera. Es cierto que no siempre fue fácil, me tomó un tiempo admitir que tenía sentimientos por otra persona, y definitivamente a veces nos ponemos celosos", comentó Taya.

La mujer también explicó que "ahora es tan natural para todos nosotros y me siento muy agradecida de tener múltiples socios con los que criar a mis hijos".

"No creo que nunca dejemos de aprender y sabemos que nuestra relación cambiará constantemente. Pero seguiremos adelante y haremos que funcione", finalizó.