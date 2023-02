Príncipe Harry recibe amenaza de muerte de Al Qaeda tras reconocer que mató a 25 personas en Afganistán

16 feb. 2023 - 12:05 hrs.

Luego de que el Príncipe Harry confesara en su libro autobiográfico "En la sombra" el asesinato de 25 personas en Afganistán, durante las misiones militares en las que participó entre 2010 y 2013, el grupo terrorista Al Qaeda ordenó su muerte y envió un recado a la Corona británica.

En su obra literaria, el duque de Sussex y esposo de Meghan Markle reconoce al respecto que "no fue una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas".

Cabe recordar que Al Qaeda está instalado en Afganistán y ha sido autor de los actos terroristas más brutales de la historia, tal como fue el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001.

La orden de asesinar al Príncipe Harry

En la edición número 8 de su revista One Unmah, el grupo hace el llamado de vengarse del Príncipe Harry —al que se refieren como Al Zanim— por las muertes provocadas a principios de la década pasada.

"La confesión del príncipe Al Zanim de que mató a veinticinco musulmanes afganos a sangre fría, y que eran solo piezas de ajedrez en sus ojos, nos revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano", señaló Al Qaeda.

Asimismo, criticó la poca cobertura mediática en países occidentales a los dichos del hijo del Rey Carlos III y Diana de Gales, lo que interpretan "como si la sangre de los afganos no tuviera el menor respeto en esta mentalidad arrogante e, incluso, el propio Al Zanim se ha referido con racismo inherente a este tipo de seres humanos".

Al Qaeda calificó las revelaciones del también empresario como "manifestaciones y reversiones del estándar de la miserable vida británica degenerada, y la muy compleja educación real, por lo que sus memorias fueron un reflejo de la realidad de la decadencia".

El mensaje a la Corona británica

Conocida es la tensa relación entre el Príncipe Harry y la Corona del Reino Unido, cuyos problemas habrían iniciado cuando él oficializó su relación amorosa con la actriz estadounidense y actual duquesa de Sussex. Esto no habría sido del agrado de la fallecida reina Isabel II, pues acusaron malos tratos y hasta conductas racistas por parte de la familia real.

Por lo mismo, los terroristas enfatizaron esta mala relación para enviar un mensaje: "Es una oportunidad para que la Corona británica se vengue de su hijo disidente, reduciendo el costo de asegurarlo, y así dar paso a las manos islámicas para que sean ellas las que se tomen su justa retribución, ya que los crímenes no caen por estatuto de limitaciones", manifestaron en la revista.

