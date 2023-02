Una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó en Inglaterra: Tenía un metro de largo y pesaba 250 kilos

Una bomba de 250 kilos y un metro de largo explotó de manera súbita junto a la desembocadura del río Yare en Inglaterra, según lo que informó la policía de Norfolk.

El arma había sido encontrada el martes 7 de febrero por trabajadores que están construyendo un puente en esa zona. Ya habían empezado las labores para desactivarla, pero terminó por explotar el viernes 10.

No se reportaron heridos por el incidente, que se escuchó a varios kilómetros de distancia en el oeste del país, tomando por sorpresa a todos los testigos.

La Policía de Norfolk afirmó a través de un comunicado publicado en redes sociales que esta "no ha sido una detonación planeada". Según explicó Nick Davison, asistente de jefe de policía, este artefacto "explotó poco después de que comenzara el trabajo para desmantelarlo".

De acuerdo a la información que detallan, antes de que manipularan el objeto se había levantado un muro protector con arena como medida de seguridad, consigna Infobae.

"Nuestra estrategia era la opción más segura. Sin embargo, siempre existe el riesgo de una detonación involuntaria", agregó el mando policial.

A pesar de lo anterior, las fuerzas de seguridad reportaron que todos los miembros del Ejército y de los servicios de emergencias que estaban en la zona se encuentran “localizados y las agencias están comenzando a evaluar el daño ocasionado en la pared del río”.

"Podemos confirmar que nadie resultó herido. La seguridad pública ha estado en el centro de nuestra toma de decisiones a lo largo de esta operación, que sabemos que ha sido larga", finalizó el comunicado.

