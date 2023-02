Fueron tres veces al hospital y los regresaron a casa: Su hija terminó colapsando y muriendo de peritonitis

El caso de Emma genera controversia en España. La niña de 12 años presentó fuertes dolores abdominales, vómitos y fiebres superiores a 38 grados, por lo que sus padres la llevaron en tres oportunidades al hospital, pero los regresaban a casa con analgésicos y medicamento para el vómito.

Tras una semana de malestar constante, la pequeña falleció de "peritonitis purulenta", la cual derivó en una infección de la sangre, según señaló El País. Así se lo informaron a Ramón Martínez, padre de la niña.

Martínez, quien es concejal del Ayuntamiento de Jérica, población cercana a Valencia, cuenta que cuando Emma comenzó a sentirse mal la llevaron al centro de Urgencias de Viver. Aunque la niña tenía vómito, diarrea, fiebre y dolor abdominal, el médico de guardia no detectó “nada grave”.

En ese momento, la conclusión de un especialista fue que "no podría caminar si fuera apendicitis". De esta manera, le dijo a la familia que regresara a casa.

Cuatro días después, la niña seguía mal y la madre de la pequeña volvió al centro de urgencias, para escuchar el mismo diagnóstico. La tercera vez el padre decidió ir a otro hospital, en donde le realizaron el examen físico y análisis de orina, y nuevamente fueron devueltos a casa porque “todo estaba normal”.

Ramon Martínez cuenta que al día siguiente Emma “no tenía ni fuerzas para salir de casa” y fueron al hospital nuevamente, en donde sufrió un paro cardiorrespiratorio. Es entonces cuando la trasladaron al Hospital Clínico de Valencia para operarla.

🗣 Los padres de Emma, fallecida el pasado lunes por una peritonitis no diagnosticada han comenzado a pedir todos los informes: "Esto no puede quedar así, no puede ser que una niña de 12 años se vaya por una apendicitis [...] No puede volver a pasarle a nadie"#HablandoClaro10F pic.twitter.com/ab9YqKHJzU