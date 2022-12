China da señales de "relajar" estricta estrategia de "covid cero" tras históricos disturbios en sus ciudades principales

Las autoridades de China dieron señales de un posible relajamiento de la rígida estrategia de tolerancia cero con el coronavirus, tras las protestas nacionales para exigir el fin de los confinamientos y más libertad política.

En un discurso el miércoles ante la Comisión Nacional de la Salud (CNS), la viceprimera ministra Sun Chunlan dijo que la variante ómicron del virus se debilita y la vacunación está en aumento, según la agencia noticiosa oficial china Xinhua. Ante ello, dijo Sun, hay una "nueva situación" que requiere "nuevas tareas".

Sun, considerada figura clave en la respuesta de Pekín a la pandemia, no citó la política de cero covid, lo que sugiere un posible alivio en la estrategia que ha golpeado a la economía y la vida cotidiana de la población.

El enojo con la política anticovid de China, que incluye estrictos confinamientos, generó protestas en grandes ciudades como Pekín, Shanghái y Cantón. Pekín pidió mano dura ante las manifestaciones, pero autoridades también han dado señales de un relajamiento en la estrategia antivirus.

Protests in China are not rare. What *is* rare, are multiple protests over the same issue, at the same time, across the country. The protest below, apparently in central Beijing’s liangmaqiao, is astounding #China #protests pic.twitter.com/UHJCqqF1YG