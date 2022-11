Civiles se enfrentan a la policía: Reportan graves disturbios en el sur de China contra el confinamiento por covid-19

Los residentes de la ciudad de Cantón, provincia de Guangdong, en el sur de China, se enfrentaron a la policía tras una prórroga del confinamiento, una muestra de la exasperación de la población con la política "cero covid" que aplican las autoridades.

Desde el mes pasado, algunos de los 18 millones de habitantes de esta gran metrópolis están sometidos a restricciones debido a un brote de covid. El distrito de Haizhu, donde viven unos 1,8 millones de personas, es donde se concentra la mayoría de los casos positivos.

El lunes, las autoridades decidieron prorrogar hasta el miércoles el confinamiento que estaba en vigor en la mayor parte del distrito.

Captura video

Vídeos publicados el lunes y verificados por la agencia AFP muestran a cientos de residentes protestando en la calle. Algunos de ellos, en pequeños grupos, aparecen derribando las barreras de plástico que se usan para confinar edificios o barrios.

NEW - People in China's Guangzhou city tear down COVID barricades.pic.twitter.com/M28Rw63APC