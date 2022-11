"Sabíamos que no estaba bien, pero nos hizo sentir seguros": Madre mató al hombre que abusó de sus tres hijos

En noviembre de 2014, Sarah Sans decidió tomar la justicia por sus manos y alejar definitivamente al hombre que abusó sexualmente de tres de sus cinco niños.

Tras beber dos botellas de vino y algo de whiskey llegó al edificio donde vivía Michael Pleasted, de 77 años, en Londres. Allí lo apuñaló ocho veces y lo abandonó, el hombre murió desangrado.

Sarah se entregó a la policía al siguiente día y fue condenada a siete años de prisión por homicidio involuntario.

Cuando los hechos ocurrieron, los hermanos tenían 11 y 12 años, así que la ley protegió su identidad. Ahora que alcanzaron la mayoría de edad, BBC News publicó una entrevista en la que cuentan su historia.

Bradley, ahora con 20 años, y sus hermanos gemelos Alfie y Reece, de 19, renunciaron al anonimato para visibilizar su caso y condenar la pedofilia. Además, apoyan la campaña de su madre para evitar que los delincuentes sexuales puedan cambiar su nombre, lo que les facilita seguir cometiendo abusos.

Los chicos siempre supieron que lo que hizo su madre estuvo mal, pero “nos hizo sentir más seguros”, afirman. "No detuvo las pesadillas. Pero nos dio una sensación de seguridad porque no tenías que caminar por la calle pensando que te lo ibas a encontrar a la vuelta de la esquina".

Sarah cuenta que el hombre era su vecino, le “parecía un anciano encantador”. Estaba solo, así que ella trataba de ayudarlo. Cuando los niños revelaron que Pleasted los había agredido sexualmente, su madre recurrió a la policía.

