"Una ola nos pegó y nos tiró": Mujer murió mientras se tomaba una selfie con su marido a orillas del mar

25 nov. 2022 - 17:00 hrs.

Lo que pretendía ser una foto para el recuerdo terminó transformándose en una tragedia para Sebastián Queiroz. Y es que el hombre y su esposa, de nacionalidad argentina, se vieron afectados por la naturaleza mientras pasaban el rato en la Costa Amalfitana de Italia.

Tanto él como su pareja decidieron tomarse una 'selfie' junto al mar. Sin embargo, una ola los impactó, lo que provocó que ambos cayeran al agua, pero ella se llevó la peor parte.

En medio de este episodio, un vecino logró poner a salvo a Sebastián, quien más tarde pudo aferrarse al roquerío que había en el lugar. No obstante, Inés Gomila, su esposa, murió ahogada, informa TN.

El dramático relato del sobreviviente

El sobreviviente conversó con la prensa local y entregó detalles acerca de los segundos previos a este hecho, afirmando que "primero le saqué una foto yo, después ella a mí y después nos ubicamos para sacar una selfie".

"Ahí vino una ola que nos pegó y nos tiró, previamente había venido una que nos había mojado un poco y 15 segundos después paso esto", sostuvo.

En tanto, reveló que en ese entonces ocurrió lo peor: "El hombre que me saca a mí, dice que ella salió a flote primero, que ya estaba muerta boca arriba", manifestó.

TN

La repatriación del cuerpo

Sebastián continuó con su relato y remarcó que "el temporal fue ayer. Hoy no había temporal, había sol. Estaba bravo el mar, pero no esperábamos que venga una ola de ese tamaño y haga lo que hizo".

A su vez, recalcó que "las medidas de seguridad estaban todas" en el lugar, pero que nunca se lograron dar cuenta del momento en que llegó la ola que los terminó impactando.

Por último, y entre lágrimas, expresó que su cuñado se encuentra viajando a Italia para ver el tema de la repatriación: "Estamos viendo con la familia de Inés qué es lo que quiere. Yo hubiese elegido una cremación que es lo más rápido, lo otro me da la sensación de que lleva mucho tiempo más y yo no puedo estar mucho tiempo más acá. Me quiero volver urgente", agregó.