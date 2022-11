Varios muertos por tiroteo en una tienda Walmart en EEUU: Tirador sería un empleado

Reportan varios muertos por tiroteo al interior de una tienda Walmart en la localidad de Chesapeake, en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Según información preliminar, el hecho habría ocurrido a eso de las 22:12 hora local, cuando la policía recibió una denuncia sobre disparos al interior del local mientras aún estaba abierto al público.

Leo Kosinkski, del Departamento de Policía de Chesapeake, confirmó que hubo "múltiples muertes y heridos" y que la policía uniformada aún está inspeccionando el lugar, informa WAVY News.

La reportera del mismo medo, Michelle Wolf, informó a través de twitter la policía le informó que los muertos serían aproximadamente 10, aún por confirmar.

Respecto al tirador, "no está claro era un empleado" del establecimiento de Walmart y que habría fallecido en el lugar mientras que "los oficiales caminan por el súper centro de Walmart buscando víctimas".

Chesapeake police tell us the shooting happened inside the Walmart around 10:12pm. That’s where most of the victims were found. One person is deceased outside the front entrance. @WAVY_News