Terremoto 6,1 de magnitud se registra en Turquía

Cuando ya era la madrugada de este miércoles en Turquía, un sismo de gran magnitud se registró en la zona norte del país.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,1, de acuerdo a lo reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según la información proporcionada por el organismo, el sismo tuvo su epicentro a 16 kilómetros al oeste de Duzce, a 10 kilómetros de profundidad.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o fallecidas, mientras que videos compartidos por redes sociales evidencian el caos y el temor que se generó por el terremoto.

📷 Imagem do #terremoto de M6.1 com epicentro 16 km a oeste de Duzce, Turquia, objetos caindo são observados, gavetas de móveis abertas.



·Estas imagens vêm da própria cidade de Duzce, que é a mais afetada por estar localizada perto do epicentro. pic.twitter.com/SD0621i0Ul