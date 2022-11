"Es casi como si volviera a abrazarla": Mujer donó el corazón de su hija y lo escucha latir en el hombre que lo recibió

Amber Morgan es una mujer de Indiana, Estados Unidos, que donó el corazón de su hija hace cuatro años. El órgano lo recibió Tom Johnson, un hombre de Kankakee, Illinois, de 68 años, tras un trasplante exitoso.

Recientemente, la madre pudo escuchar el latido del corazón de su difunta hija, Andreona Williams, quien tenía solo 20 años cuando una complicación por asma provocó su muerte.

El Chicago Tribune informó que el encuentro entre Amber y Tom pudo ser posible gracias a la gestión de la Red de Donantes de Indiana, que lo organizó en un hotel de Chicago.

“Es casi como si volviera a abrazar a mi hija. Es asombroso”, dijo la mujer, luego de haber puesto un estetoscopio en el pecho de Johnson.

El hombre explicó que envió una carta a Morgan en 2019, un año después del trasplante en el Centro Médico de la Universidad de Loyola, con el objetivo de agradecer por la decisión de la familia de donar el corazón.

Más tarde envió una segunda carta, pero no obtuvo una respuesta hasta cuando Morgan dijo que le gustaría reunirse, especialmente después de sus propios problemas cardíacos.

Los médicos de Tom Johnson, quien lidió con un corazón débil desde la infancia, probaron un marcapasos y un desfibrilador antes de decirle que un trasplante era la mejor solución.

“Abrió todo un nuevo mundo de posibilidades. Es simplemente increíble. Quiero decir, puedo hacer ejercicio en el jardín, andar en bicicleta. Mis hijos no pueden creer lo rápido que puedo ir”, relató el hombre.

Su esposa, Sharon, dijo que el corazón de Williams es especial y que “él la cuida muy especialmente. Él nunca se pierde su medicamento para el corazón. Nunca”.

