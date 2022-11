Tres muertos y dos heridos en tiroteo en Universidad de Virginia: Sospechoso se encuentra prófugo

La noche del domingo, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo en el campus de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, de acuerdo a un comunicado entregado por la casa de estudios.

El agresor, en tanto, ya fue identificado, pero se encuentra prófugo, por lo que la policía publicó su rostro en redes sociales para poder encontrarlo.

"Este es un mensaje que cualquier líder espera no tener que enviar nunca, y estoy devastado de que esta violencia haya visitado la Universidad de Virginia", dijo el presidente de la institución, Jim Ryan, en el comunicado.

Los funcionarios de la universidad no han identificado a las víctimas ni han confirmado si se trata de estudiantes o no, de acuerdo a lo indicado por CNN Español.

En tanto, funcionarios de la Universidad de Virginia instaron a los estudiantes a que busquen refugio mientras continúa la búsqueda del atacante.

"Todos hemos recibido varios textos de refugio en el lugar, y son aterradores", dijo la vicepresidenta y decana de estudiantes, Robyn Hadley, en una publicación.

Hadley continuó diciendo: "Estoy en el terreno como muchos de ustedes; me estoy refugiando en el lugar y estoy en contacto directo con el liderazgo de la Universidad y la UPD. Por favor, tomen en serio los comandos de refugio en el lugar, ya que la situación sigue activa".

El sospechoso fue identificado como Christopher Darnell Jones, Jr., y la universidad confirmó que se trata de un estudiante y también un exjugador de fútbol de la casa de estudios.

Por el momento, el sujeto se encuentra prófugo y se le considera armado y peligroso, dijeron las autoridades.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw