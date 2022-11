"Un peligro al volante": Mujer es atropellada luego de pedirle a conductor que baje la velocidad

13 nov. 2022 - 23:49 hrs.

En la localidad de Los Nogales, Argentina, una mujer fue atropellada luego de exigirle a un conductor que redujera la velocidad al conducir por la calle, puesto que sus hijos jugaban en la calle.

¿Cómo fueron los hechos?

El hecho tuvo lugar el miércoles pasado, sin embargo, las imágenes donde se puede observar el temerario actuar del hombre, fueron publicados este sábado.

La víctima fue Brenda Renzulli, quien en conversación con TN, dio a conocer lo sucedido con el conductor, quien usualmente traslada trabajadores de una construcción que se lleva a cabo a metros de su casa.

Ella señala que en diversas ocasiones le ha pedido al sujeto que "no maneje muy rápido", considerando que en la calle donde él conduce, sus hijos suelen ir a jugar.

Sobre el hecho, dice que ese día se asomó para pedirle que pase despacio, pero "me embiste y me sube arriba del capot y me arrastra cien metros".

"Va haciendo zigzag para los dos lados para poder tirarme. Frena de golpe y me logro soltar y bajar" y cuando el hombre se detiene, el conductor se baja y la golpea.

"Es un peligro al volante"

El conductor que atropelló a Brenda fue identificado como Miguel Ángel Marques Monteiro y tiene 50 años. La mujer lo denunció y enfrenta cargos por "lesiones".

Sin embargo, las diligencias investigativas de la policía señalaron que el hombre no tenía asegurado el auto, por lo que fue multado por aquello.

"Mi preocupación es que tenga de vuelta el auto. Es un peligro al volante”, aseguró Brenda, quien ya está "protegida" por la justicia, puesto que se determinó "prohibición de contacto" y un "perímetro de exclusión", es decir, orden de alejamiento.

