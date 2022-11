Mujer cumple 101 años y revela su particular "secreto" de la longevidad

09 nov. 2022 - 15:00 hrs.

Mary Flip, oriunda de Illinois, en Estados Unidos, recientemente cumplió 101 años de vida y reveló su particular "secreto" de longevidad.

Historia de vida

La mujer nació el año 1921 en el denominado "Estado de la pradera" y durante su juventud, específicamente a sus 15 años, se enfrentó a uno de los momentos más duros de su vida: perdió a su madre y a su hermana, siendo la única sobreviviente de su familia.

En más de un siglo de vida, Flip, quien es madre de seis hijos, ha sobrevivido a varios hitos de la historia mundial, como diversas guerras, la Gran Depresión y pandemias.

Según consignó El Comercio, a sus 18 años, Mary se fue a vivir a México, donde se casó y trabajó como ganadera. Luego, mientras estaba embarazada de su primer hijo, volvió a Chicago y se convirtió en una reconocida artista.

“Me gusta mucho dibujar. Y pude darme cuenta de que las cosas cambian incluso mientras las dibujas. Entonces, pude desarrollarlos y hacerlos parecer reales. Me tomó tiempo, pero no tenía nada más que hacer, excepto criar a un grupo de niños”, indicó a AZFamily de CBS.

¿Cuál fue su "secreto" para vivir tanto?

Durante su cumpleaños número 101, Mary Flip reveló cuál es el "secreto" que le ha permitido vivir tanto, asegurando que se debería al consumo de una bebida alcohólica.

Tras ser consultada, la mujer reveló: "Oh, mi secreto. No lo sé... el tequila". Su respuesta se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde además está la teoría de que el gusto por ese brebaje lo habría adquirido durante sus años viviendo en México.