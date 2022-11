Su esposo le dijo que parecía un Minion por su color de piel y tenía una grave enfermedad

08 nov. 2022 - 17:15 hrs.

Becki Buggs despertó el 25 de diciembre del 2021 en un buen estado de salud, lo que le permitió llevar a cabo algunas labores del hogar. Sin embargo, a medida que transcurría el día, comenzó a sentirse mal, por lo que debió quedarse en cama.

En medio de su malestar, logró darse una ducha, aunque no mejoró. Incluso, recibió un comentario de su propio esposo, que le dijo que parecía un Minion, el característico personaje de la película "Mi villano favorito".

A partir de allí, Becki, que trabaja como enfermera en Inglaterra, se miró al espejo y se percató que se había puesto amarilla. En ese momento, y según sus conocimientos, captó que tenía ictericia, que es básicamente la presentación de coloración amarilla en la piel y que puede ser un signo de otras enfermedades.

"El miedo, la ansiedad y la ira me consumían"

A raíz de lo anterior, la mujer se puso en contacto con su médico de cabecera y de ahí en adelante fue sometida a exámenes de sangre, que revelaron altos niveles de bilirrubina.

Hasta ese momento, Becki ya sabía que había algo malo en ella. Y no estaba equivocada, ya que en enero del 2022 fue diagnosticada con cáncer de páncreas, a sus 43 años.

Metro UK

"El miedo, la ansiedad y la ira me consumían. Me preguntaba: ¿por qué yo? Me senté allí, en estado de shock, sin entender realmente lo que me decía el médico", sostuvo.

No obstante, Becki perteneció a un minoritario grupo que sí puede recibir cirugía, lo que significó un alivio para ella, ya que el 80% de los pacientes suele recibir un diagnóstico tardío.

La esperada cirugía

La cirugía de la paciente se produjo el 17 de febrero y, pese a la incertidumbre que hubo en algún momento, resultó ser exitosa, razón por la cual fue dada de alta a los 11 días.

Al día de hoy, Becki permanece en un periodo de recuperación, en específico, recibiendo quimioterapia, pero siempre acompañada de su familia.

"Es difícil describir cómo es la quimioterapia para las personas que no la han experimentado, pero envenenar tu cuerpo intencionalmente es tan horrible como parece. Odio la quimioterapia y la quimioterapia me odia a mí", expresó.

Metro UK

"Como enfermera, pude reconocer las señales de advertencia, pero no debería ser necesario que un paciente tenga conocimientos médicos para salvar su vida", agregó.