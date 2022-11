Dueño de restaurante sorprende a sus empleados al reducir semana laboral a 3 días

08 nov. 2022 - 11:30 hrs.

Algunas de las empresas en Estados Unidos se encuentran debatiendo y experimentando una reducción de la jornada laboral a cuatro días, lo que significa un avance para muchos empleados que buscan equilibrar el trabajo con su vida personal.

Sin embargo, Justin Lindsey, propietario de un restaurante llamado "Chick-fil-A", ubicado en Kendall, en Florida, irrumpió con una idea que sorprendió a sus trabajadores, reduciendo la semana laboral a 3 días.

Lo que más ha llamado la atención es que el local lleva atendiendo al público alrededor de un año. En esta línea, el propio Lindsey aclaró que, si bien la puesta en marcha de la medida no fue algo fácil, ahora funciona mejor de lo pensado.

El mecanismo

El dueño del restaurante aclaró que, al día de hoy, existen al menos una cuarta parte de los 160 empleados que decidieron cambiar su horario a tres días.

A su vez, explicó que, como el negocio está cerrado los días domingo, una parte de los trabajadores ejerce sus funciones entre lunes y miércoles y la otra entre jueves y sábado, siendo este último día el que suele tener más carga.

No obstante, como existe una reducción en los días, Lindsey optó por tener jornadas de más horas. Esto quiere decir que cada turno de tres días puede llegar a las 13 ó 14 horas.

En este sentido, el dueño del restaurante aclaró que "se necesita un pequeño reajuste", pero que la mayoría de sus empleados ya trabajaban días largos, por lo que todo ha sido manejable.

"Podrían planificar vacaciones, cuidado de niños, escuela"

Lindsey manifestó que "para (los trabajadores) es genial porque saben cuál es el horario, y para nosotros es genial porque podemos estirar el turno para cubrir todos nuestros picos durante el día".

Acerca de los empleados que optaron por este nuevo mecanismo, aclaró que "podrían planificar su vida en torno a eso: podrían planificar vacaciones, cuidado de niños, escuela".

Por último, sostuvo que "tu tiempo no me pertenece porque trabajas para mí, es tu tiempo. He cometido ese error antes. He sacrificado tiempo con mi familia por el negocio. Y ese es el tiempo que es precioso, que no puedes recuperar".