"Encuentren a mi bebé": El desgarrador relato del padre de un niño devorado por un cocodrilo en Costa Rica

07 nov. 2022 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un doloroso testimonio entregó un padre, cuyo hijo de 8 años fue capturado y arrastrado por un cocodrilo en Costa Rica, durante el domingo 30 de octubre. El menor estaba junto a su madre y otros familiares en el río Matina, lugar en que apareció el animal para presuntamente llevárselo hasta su escondite.

Al menos esa es la hipótesis que sostiene la Cruz Roja Costarricense, organismo que desplegó una intensa búsqueda en el área, la que se considera hábitat natural de este reptil. Por esta razón, y por las innumerables madrigueras que hay en la zona, las labores han sido muy complejas.

Sin embargo, el padre afectado cree lo peor, que el niño fue finalmente devorado. Así que está pidiendo que, una vez sea encontrado el cocodrilo, este sea sacrificado; un deseo muy difícil que pueda concretarse.

¿Qué dijo el padre del niño desaparecido?

Identificado como Julio Otero y de nacionalidad nicaragüense, el hombre declaró ante la prensa de Costa Rica que la presunta muerte de su hijo "es desgarradora. Estoy todavía de pie, pero es una noticia de las peores que he recibido".

Algo de lo que se arrepiente el progenitor es no haber estado durante el momento de la tragedia: "Nunca me imaginé que eso podría suceder. Si yo hubiera estado ahí, las cosas hubieran sido diferentes. Hubiera batallado con ese animal hasta perder mi vida por la de mi hijo. Me desgarró el alma cuando me dieron la noticia, fue como un puñal en mi pecho que me clavaron".

Julio Otero, padre del menor afectado. Entrevista a "100% Noticias".

"Realmente estoy y me siento solo, porque las autoridades no me han ayudado lo suficiente. El animal lo tenía en su hocico y lo estaba devorando en la arena al otro lado del río, y nadie hizo nada. Guardo la esperanza de que podemos recuperar el cuerpo de mi chiquito", declaró en una entrevista.

Según manifestó, los equipos de búsqueda localizaron al animal mediante un dron, pero no lo capturaron: "Ayer (martes 1 de noviembre) salió a asolearse por cuatro horas y se notaba que el animal tenía una enorme panza".

Junto con criticar a las autoridades costarricenses por lo poco que duró la búsqueda del niño, Otero exigió que el cocodrilo sea sacrificado. Sin embargo, la legislación de aquel país protege a este especie, así que terminarían en la cárcel aquellas personas que sacrificasen al reptil.

"El pueblo está conmigo"

A pesar de esta advertencia, el padre es firme con su deseo. "Si el pueblo mata al animal dicen que vamos a tener problemas, que nos van a llevar presos. Entonces, tendrán que llevarnos presos a todos, porque el pueblo está conmigo. Esas leyes extrañas que protegen a los animales antes que a los seres humanos, ¿o es porque somos nicaragüenses?", señaló.

"Yo quisiera que las autoridades hicieran algo con ese animal, que lo maten, que lo sacrifiquen, que encuentren a mi bebé, porque yo me sentiría agradecido que hicieran eso", concluyó.