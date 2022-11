"Soy el responsable de esta situación": Exdirector ejecutivo de Twitter ofrece disculpas tras despidos masivos de Musk

Jack Dorsey, cofundador y exdirector ejecutivo de Twitter, ofreció disculpas al personal de la empresa por hacer crecer "demasiado rápido" la red social, un día después de que el nuevo propietario, Elon Musk, despidiera a aproximadamente la mitad de los 7.500 empleados.

"Me doy cuenta de que muchos están enojados conmigo", escribió Dorsey, quien cofundó Twitter en 2006 y renunció como director ejecutivo el año pasado.

"Soy responsable de que todos estén en esta situación: Aumenté el tamaño de la empresa demasiado rápido. Me disculpo por eso", dijo en Twitter.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.