Familia queda en shock al encontrar restos de una mujer en un ataúd que encargaron para Halloween

La familia Wozniak se llevó el susto de su vida mientras preparaban la decoración de su tradicional fiesta de Halloween. Compraron por Facebook un ataúd de utilería y encontraron dentro las cenizas de una mujer.

La macabra sorpresa llegó a Baltimone, en Maryland, Estados Unidos, tras un encargo por Marketplace. Los restos pertenecían a Edith Crews, una mujer de 74 años, fallecida en enero al contraer Covid-19 y que luego fue incinerada en soledad, ya que no se le permitió compañía debido a la pandemia, reseñó New York Post.

Al abrir el ataúd, los Wozniak hallaron otros artículos personales de la mujer muerta, como el certificado de defunción que incluye su número de seguro social, el brazalete del Hospital de la Universidad George Washington que usaba y una foto de ella. Las cenizas estaban en un sobre blanco, publicó Fox 5 Washington DC.

Una de las integrantes de la familia, Brooke Wozniak, decidió publicar un video en TikTok informando el descubrimiento que hicieron en el ataúd para la fiesta de Halloween, difundió Daily Star. Quería que los parientes de Edith Crews pudieran rescatar los restos y pertenencias de la mujer muerta.

"Todos estaban en estado de shock. Y realmente no sabíamos cómo sentirnos al respecto", dijo Wozniak en la red social. "Mi primera reacción fue: 'Tenemos que encontrar a la familia. Tenemos que encontrar a quien sea el pariente más cercano o quien la conozca'", agregó.

El deseo de Brooke se hizo realidad y el video viral fue visto por una de las nietas de la mujer fallecida, quien se lo mostró a su madre, Sabrina Jones.

Los familiares de Crews quedaron totalmente sorprendidos. No saben cómo los restos de la mujer quedaron en el ataúd y llegaron a los Wozniak. Sabrina dijo que su madre era una pastora comunitaria.

"No alivia el dolor de su partida, ¿sabes? Era mi mejor amiga. Amaba mucho a mi madre (…) Soy la única chica. Soy quien la llevó a la Universidad George Washington y la dejó allí", dijo a Fox 5.

Agregó estar agradecida con la familia Wozniak y que ya tienen de vuelta las cenizas de la mujer y sus pertenencias. "Doy gracias a Dios por eso", expresó.

Sabrina Jones explicó que, al morir su madre, alquilaron el ataúd a través de Freeman Funeral Services en Clinton. La propietaria de la empresa le dijo que investigan lo ocurrido, pues algunos féretros fueron enviados a un negocio de chatarra para ser destruidos.

