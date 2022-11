"Apenas podía hablar": Quiso sacarse el relleno de sus labios y sufrió una terrible reacción alérgica

03 nov. 2022 - 16:00 hrs.

Adriana Thomas, una mujer de 26 años de Australia estaba aterrorizada de que sus labios "reventaran", después de que una reacción alérgica al disolvente del relleno que tenían los dejara con el aspecto de "salchichas enormes".

Era tal su apariencia que incluso un amigo la comparó con Fungus, el personaje de "Monsters, Inc.", que terminó con labios enormes tras ser succionado por accidente.

El relleno

Todo sucedió en octubre de 2021. La joven se había sometido a un relleno de labios una o dos veces al año, durante siete años, pero quería empezar de cero.

"Fui a una clínica estética muy grande, en un principio, para que me los rellenaran. Le dije a la enfermera que no me gustaba la forma de mis labios, que en otra clínica me los habían dejado demasiado carnosos, y el relleno había migrado. Ella me sugirió que los disolviéramos y empezáramos de nuevo. Acepté", dijo Adriana a The Mirror.

La enfermera le hizo una prueba en el brazo, para asegurarse de que no era alérgica, y no hubo ninguna reacción. Así que siguieron adelante. Pero pronto la joven empezó a sentir una hinchazón inusual en sus labios. En pocos minutos estos habían cuadruplicado su tamaño, dejándola casi sin poder hablar.

La reacción alérgica

Adriana explicó que la enfermera la miraba de forma extraña y llamó a otras para que fueran a echar un vistazo. Ahí se dio cuenta de que algo iba mal.

"Me pidieron que me levantara y me mirara en el espejo. Grité. Me veía ridícula, no podía creer que lo que estaba viendo fuera real. Un amigo me dijo: 'Te pareces a Fungus de Monsters Inc.', y yo le dije que sí, que eso es lo que parezco. Fue bastante malo", explicó.

Además, relató que "sentía que la piel empezaba a estirarse y tenía mucho miedo de que me reventaran los labios. Apenas podía hablar, mis labios no se movían y cuando intentaba beber agua, se me escapaba de la boca".

Mientras seguía hinchándose, las enfermeras empezaron a considerar la posibilidad de llamar a una ambulancia o de administrarle un EpiPen debido a la gravedad de su reacción, pero optaron por darle una pastilla antihistamínica.

Al cabo de 24 horas, la hinchazón había remitido por completo y sólo le quedaban moretones durante la semana siguiente. Desde entonces sólo se ha reinyectado 0,5 ml de relleno para conseguir un aspecto más sutil.

"Nunca he tenido problemas con el relleno, así que me dije: '¿Qué daño puede hacer el disolvente?', pero me equivoqué", finalizó.