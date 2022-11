"Murió mientras dormía": Fallece joven luchador ruso tras comer sandía que habría estado envenenada

02 nov. 2022 - 12:00 hrs.

Los fanáticos de las artes marciales mixtas (MMA) se encuentran conmocionados luego de reportarse la muerte de Alexander Pisarev, luchador ruso de 33 años, cuyo deceso ha derivado en una investigación

El fallecimiento se produjo el domingo recién pasado en la ciudad de Moscú. En ese preciso lugar, el deportista comió una sandía que habría estado envenenada, informó Mirror.

Si bien la hipótesis aún no ha sido confirmada, las diligencias indican que Pisarev falleció "mientras dormía" y que su esposa está hospitalizada, ya que también ingirió este alimento.

"No tenía ninguna enfermedad crónica"

En esta línea, la agencia estatal rusa de noticias Tass indicó que el luchador "no tenía ninguna enfermedad crónica. Según datos preliminares, la muerte fue el resultado de una intoxicación alimentaria".

A su vez, se reveló que Pisarev fue descubierto por su padre, llamado Igor Vladimirovich, quien estaba de regreso en su departamento después de pasear al perro de la familia. Allí fue cuando captó que su hijo no estaba respirando.

¿Qué dijo el padre?

El hombre conversó con el medio ruso Pravda y manifestó que "miré dentro de la habitación: Alexander y su esposa estaban durmiendo... Me acerqué y luego me di cuenta de que mi hijo ya no respiraba".

Cabe mencionar que Pisarev había participado en cinco combates de artes marciales mixtas, obteniendo un récord de tres triunfos y dos derrotas.