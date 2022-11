"No seas vago": La reacción a la particular respuesta de joven que quiere cobrar un importante bono

02 nov. 2022 - 17:00 hrs.

El gobierno argentino entregará un bono llamado "Refuerzo Alimentario" de 45 mil pesos (poco más de 260 mil pesos chilenos), el cual se otorgará en dos cuotas de $22.500 entre noviembre y diciembre, y que tiene como principal objetivo combatir el alza de los precios en algunos productos.

A este beneficio pueden acceder todas las personas adultas que no tengan un empleo formal o que no reciban ninguna otra prestación, y la inscripción se llevará a cabo vía online o de manera presencial, consigna Infobae.

En el marco de este nuevo aporte informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el programa Crónica HD entrevistó a un joven, quien se hizo viral por una particular declaración que emitió respecto al pago de esta ayuda económica.

El caso de José

José, de 22 años, explicó que no tiene un título profesional y que dejó sus estudios de manera temprana. A su vez, afirmó que actualmente se encuentra cesante, aunque está en la búsqueda de trabajo.

En este contexto, el joven admitió que, en caso de recibir el pago, utilizará el dinero para comprarse cosas personales.

Las palabras del entrevistado generaron cierta controversia, puesto que utilizaría el pago de este aporte con otros fines, cuando en realidad su objetivo principal es costear alimentos que han sufrido un alza en el último tiempo debido a la inflación.

"Tienes que estudiar, querido"

La situación produjo cierta inquietud en uno de los conductores del programa, quien, sin escrúpulos, le comentó: "No seas vago... Tienes que estudiar, querido... ¿o no? ¿Eres un vago o no? Te cuesta".

En ese momento, y al verlo en pantalla, el conductor del espacio volvió a interpelarlo diciéndole: "Te veo medio como que te cag... de risa y es un tema serio".

"La gente que opina dice que José es un chanta. Quiere comprarse zapatillas, ropa, cosas que son superfluas, mientras hay gente que no morfa (come)", sostuvo el conductor.

Por último, el joven indicó que "estoy buscando laburo, pero cuesta conseguir" y que "si es buena la paga, (prefiero) salir a laburar".

