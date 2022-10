Elon Musk cierra compra de Twitter tras meses de negociaciones: Reportan que despidió a altos directivos

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, tomó este jueves el control de la red social Twitter tras concluir su compra por 44.000 millones de dólares, según varios artículos de la prensa especializada estadounidense.

Su primera decisión ha sido despedir al consejero delegado, Parag Agrawal, al director financiero, Ned Segal, y a la responsable jurídica, Vijaya Gadde, que han dejado la sede de la compañía para no volver. Ellos están blindados con indemnizaciones multimillonarias, pero Elon Musk es ya el jefe de Twitter, como había adelantado en su perfil de la red social.

Semanas después de que el multimillonario de 51 años propusiese volver al precio original de 54,20 dólares por acción y seguir adelante con la compra, los últimos flecos legales y financieros se han resuelto: Twitter aceptó retirar la demanda y proceder a cerrar la operación. Así comienza la era Musk en la red social.

En julio, la red del pajarito azul lanzó una querella judicial para forzarlo a honrar su compromiso, y parecía que tenía chances de ganar en la corte.

Musk bombardeó a Twitter con críticas antes y luego de la firma del convenio, acusándola en particular de censurar a los usuarios y no luchar lo suficiente contra los spams y cuentas falsas.

El multimillonario justificó su marcha atrás sobre el pacto de compra, afirmando que la proporción de cuentas automatizadas en la red social era ampliamente superior al 5% que la empresa declaraba.

AFP

Musk pareció ganar terreno en su causa cuando Peiter Zatko, ex jefe de seguridad de Twitter despedido en enero, acusó a fines de agosto al grupo de importantes fallas de seguridad, en un informe enviado a autoridades estadounidenses.

Pero durante las audiencias preliminares con la jueza, sus abogados parecieron tener dificultades para sostener las acusaciones sobre cuentas falsas.

Uno de los abogados de Twitter dio cuenta de dos reportes de sociedades de análisis de datos contratadas por el empresario, Cyabra y CounterAction, que evaluaron la cifra de cuentas falsas en un rango de 11% la primera y 5,3% la segunda.

"Ninguno de los informes afirma, ni de cerca, lo que Musk dijo a Twitter y al mundo entero en su carta del 8 de julio", señaló el abogado Brad Wilson durante una audiencia.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7