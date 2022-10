Regresaba a su habitación y no la vieron más: El misterio tras la muerte de una estudiante en el campus universitario

Luego de una intensa búsqueda con drones, embarcaciones y helicóptero, hallaron muerta a Misrach Ewunetie, una brillante estudiante desaparecida en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El cuerpo de la universitaria de 20 años fue encontrado seis días después de su desaparición por un empleado, en un terreno detrás de las canchas de tenis de la prestigiosa universidad, según un comunicado de la Oficina del Fiscal del Condado de Mercer, informó The Washington Post.

El documento de prensa señala que no había “signos evidentes de lesiones y su muerte no parece de naturaleza sospechosa o criminal”, y que será la autopsia la que revele la verdadera causa del fallecimiento de Misrach Ewunetie, publicó CNN.

Sin embargo, los familiares no están convencidos de esta versión, pues consideran que las autoridades los habían “mantenido en la oscuridad”, declaró el hermano de la estudiante desaparecida, Universe Ewunetie, horas antes del hallazgo.

Sostuvo a The Sun que “el área en la que se encontró nos hace sentir que era sospechosa, algunos árboles tuvieron que ser cortados cuando estaban removiendo a Misrach”.

Las pertenencias de Misrach fueron encontradas con su cuerpo, incluido su teléfono y su Apple AirPods. Ella estaba completamente vestida.

Misrach Ewunetie desapareció el viernes 14 de octubre. Fue vista por última vez a eso de las 3 de la madrugada cerca de Scully Hall, el edificio residencial donde vivía en el campus, informó la institución educativa, difundió Noticiero Telemundo 47.

Algunas versiones indican que ella había llegado a su habitación y se había cepillado los dientes, luego desapareció.

⚠️Misrach Ewunetie was last seen brushing her teeth in her campus dorm at Scully Hall around 3 am Friday after helping out at a party at Terrace Club. When I brush my teeth 3 am after a party I go to bed and not to a remote location on the campus. #MisrachEwunetie @grizzlygisela pic.twitter.com/uQeKUo4QzN