Hijo sorprende a su padre haciéndole un regalo que lo emocionó hasta las lágrimas

24 oct. 2022 - 22:00 hrs.

Los padres suelen darle todo lo que pueden a sus hijos, aunque muchas veces ello signifique sacrificar sus propios deseos.

Estos actos, finalmente, calan en los hijos, provocando que busquen darle la vuelta de mano a sus progenitores cuando ya son mayores.

Ese fue el caso de un hombre cuyo padre tenía un televisor en mal estado, pero no tenía dinero para comprar uno nuevo. El hijo, entonces, decidió regaláserlo y mostrar la sorpresa en redes sociales.

El video

En el registro, publicado por el usuario @jefersontuarez en TikTok, y que ya acumula más de tres millones de visualizaciones, se observa cómo el padre relata que solo funciona el audio de su antiguo televisor.

"No puedo ver partidos, no puedo ver nada. Estoy sentado aquí todo el día para ver y la vaina no funciona", dice el hombre de la tercera edad.

A esto, el hijo responde que "le estoy escribiendo a un amigo que es técnico para ver si puede arreglar la pantalla", pero el hombre, sin ganas, le dice que "no tiene remedio".

Luego, ambos se dirigen a una camioneta azul, y el hijo dice que "le vienen a traer algo... es un televisor". En ese momento, el hombre, muy emocionado, dice: "Ay, mijo lindo, mi niño lindo de mi corazón", y termina por quebrarse.

"Haré todo lo que esté a mi alcance para verte feliz siempre", cierra el hijo en el video.

