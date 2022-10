La impactante transformación de joven que se sometió a 13 cirugías para parecerse a Michael Jackson

24 oct. 2022 - 18:00 hrs.

"Todo empezó como un juego a los 10 años, cuando me comenzó a gustar Michael Jackson", manifestó Leo Blanco, quien desde pequeño sintió una profunda admiración por el "Rey del Pop".

Era tan solo un adolescente cuando ese fanatismo creció al punto de comenzar a vestirse como él. A partir de allí, la situación fue escalando y en la actualidad puede decir que se ha sometido a 13 cirugías para lograr parecerse lo máximo posible al legendario artista.

Sin embargo, y ante las dudas, Blanco explicó que no es un imitador de Michael Jackson y que lo usa más bien como una fuente de inspiración para concretar sus espectáculos, en donde, incluso, realiza la conocida "caminata lunar".

"Ni bien lo vi, sentí una conexión enorme"

A sus 26 años, Blanco, que vive en Argentina, ha causado furor no solo en su país, sino también en Estados Unidos, puesto que una vez fue recibido por una ola de personas que se acercó a él para pedirle fotos y autógrafos.

En cuanto a su primer acercamiento con Michael Jackson, expresó que "ni bien lo vi, sentí una conexión enorme. Como una gran energía que me llegó".

Infobae

Por otra parte, y respecto a su performances, fue enfático en señalar que "le pongo extra a los vestuarios que son más modernos y futuristas. Vivimos en otra época. Si me quedo con lo que Michael hizo no puedo crecer como artista".

Las cirugías

Blanco comentó que a los 15 años comenzó su proceso para lograr parecerse lo máximo posible al artista. En esta línea, explicó que "me operé las orejas para reducirlas y que se parezcan a las de Jackson. En ese momento, mis padres se oponían, pero como la intervención la pagué yo, no pudieron negarse y terminaron aceptando".

Si bien en esa operación el joven perdió la mitad de una de sus orejas, siguió con su camino y más tarde se tatuó las patillas y las cejas.

Infobae

A su vez, se operó la nariz en siete oportunidades y se colocó un implante en el mentón. Además, se realizó dos liposucciones para verse estéticamente similar a Michael Jackson.

"Es solo una búsqueda estética"

Pese a los riesgos que ha corrido, el joven admitió que "es solo una búsqueda estética, no tiene nada que ver con mi forma de ser, mi carácter. Me gusta tener el control sobre mi cuerpo, no que el tiempo y la biología se impongan".

Infobae

Por último, Blanco afirmó que ahora planea un implante de mandíbula para lograr tener una "cara más cuadrada, más masculina" y así continuar con su parecido al "Rey del Pop".