"Recuérdame en los buenos momentos": Los estremecedores mensajes de una mujer a su novio antes de asesinarlo

19 oct. 2022 - 22:27 hrs.

Emma Walsh quedó tras las rejas de por vida por el asesinato de Gary Morgan, su novio, crimen que ocurrió el 10 de abril de este año en el contexto de una salida al Belmont Pub, ubicado en Liverpool, Inglaterra.

Previo a la sentencia dictada el lunes pasado, ella había dicho que lo apuñaló en defensa propia, pero el círculo cercano de la víctima afirmó que ya lo había agredido en otras ocasiones con un cuchillo de mantequilla y un rastrillo.

No obstante, Walsh le habría enviado unos estremecedores mensajes a su pareja antes de asesinarlo, los que fueron expuestos en el marco de la investigación, informa Liverpool Echo.

"Te amo y no importa lo que haga, siempre lo haré"

En dicha instancia, se reveló que el 7 de junio del 2021, Morgan le escribió a la agresora que "no quiero volver a verte nunca más, pedazo de m... desagradable. Fuiste demasiado lejos ayer".

"Mi cara está abierta, tengo marcas de mordeduras en mi pecho y me rompí el codo. No soy un maldito saco de boxeo", sostuvo.

A partir de allí, Walsh le respondió a él que "iba a terminar con todo" y que "te amo y no importa lo que haga, siempre lo haré. Solo recuérdame en los buenos momentos".

En tanto, el afectado sostuvo que "me golpeaste en la cabeza con un maldito rastrillo. Si hubieras tenido un cuchillo, me habrías apuñalado".

Finalmente, y evidentemente consternado por estas acciones, Morgan le dijo que "no me quedaré para que me maten", dando a entender que, de seguir junto a ella, terminaría muerto pronto.

Gary Morgan / Liverpool Echo

La súplica de la agresora

Otras conversaciones dejaron en evidencia una súplica por parte de Walsh a Morgan para que no terminara con ella, a lo que él recalcó: "Lo intenté demasiadas veces sin ningún cambio".

"Terminarás matándome. Ni siquiera puedo reírme frente a ti sin que empieces. Estabas tratando de apuñalarme por el amor de Dios", expresó.

Por último, en la audiencia también se dieron a conocer otros mensajes entre la víctima y un primo, a quien le contó sobre el grave episodio en que casi resulta acuchillado por Walsh.