"¡Meses esperando!": Así fue el "primer" beso entre la hermana Margarita y Baltazar que revolucionó las redes

En un nuevo capítulo de La Ley de Baltazar, un romántico momento fue protagonizado por Baltazar y la hermana Margarita, quienes después de una inesperada confesión de amor, finalmente tuvieron su "primer" beso.

"Tenemos que enfrentar la realidad"

La hermana Margarita había decidido irse de Cochamó a causa de Baltazar y los sentimientos que tiene hacia él. Sin embargo, él se enteró de ello y la citó en su casa para convencerla de quedarse.

Es así como él le pide que se quede y ella lo cuestiona por saber de su decisión, la cual solamente se la había expuesto a la hermana Clara: "Así como tú hablas con Dios, yo hablo con el diablo", afirma Baltazar.

Margarita insiste en que debe irse y que es una situación que le duele. Por el contrario, Baltazar insiste en que "Cochamó es tu casa. Tú armaste todo esto" y remata con que "tenemos que enfrentar la realidad, piensa en el futuro", refiriéndose a sus sentimientos.

Ella le resta importancia y le dice que no le debe explicaciones, que es una decisión que ella tomó. Baltazar remarca que "en honor a la confianza que nos tenemos, te digo que estás cometiendo un error".

"Tú no te puedes ir de mi lado. Yo no lo voy a permitir", advierte Baltazar.

El esperado "primer" beso

Ante las palabras del hombre, Margarita, que en su juventud tuvo una relación con Baltazar, se confiesa y le reconoce que "yo no puedo vivir al lado tuyo", a lo que él le responde que no conseguía nada con "seguir arrancando".

"¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede cerca aquí tuyo escuchándote, viéndote, sintiéndote, como si no pasara nada? Baltazar, desde el primer día que yo te vi, nunca he dejado de pensar en ti. No una vez al día, varias veces al día. No aguanto más", confiesa ella.

Baltazar reitera que nadie la obliga a "seguir aguantando", pero Margarita le responde tajante: "Yo me obligo, pero tú estás ahí como un fantasma al lado mío, 'catetiándome', no me dejas tranquila".

"¿Quieres que te deje tranquila?", pregunta él, a lo que Margarita responde que no, porque "me muero si tú me dejas de hablar, me muero si dejas de buscarme, si dejas de coquetearme, me muero si dejas de mirarme así".

Estando cerca uno del otro, es que finalmente Margarita se confiesa y le dice "te amo", antes de buscarlo en un apasionado "primer" beso.

"¡Meses esperando!"

La escena, desde luego, fue comentada en redes sociales, donde cibernautas recalcaron que esperaron meses por este encuentro entre los dos protagonistas de La Ley de Baltazar: "Como cuatro meses esperando el beso de la hermana Margarita y Baltazar".

"Quedé atónita con esa declaración de la hermana Margarita. Lo mejor del capítulo", dijo una de las cibernautas, mientras que otra usuaria destacó la forma en que Baltazar miraba a Margarita antes de besarse.

"Si yo fuera la monjita, me voy con Baltazar no más", mencionaron también, incrédulos ante este "primer" beso entre los enamorados de la teleserie.

#laleydebaltazar quedé atónita con esa declaración de la hna Margarita! Lo mejor del capítulo!! Y respecto al Feña, que fresco! echarle la culpa a la Anita si el pueblo se entera del $$ y él comprándose un auto con las deudas que tiene. — ~⚘☆ Verónicką ☆⚘~ (@veronifrance) October 20, 2022

Sin miedo al éxito

Hermana Margaritaaaaa 😱😱😱#LaLeyDeBaltazar — CAROLINA AVILA (@Amparobarista) October 20, 2022

Como 4’meses esperando el beso de la hermana Margaritas y Baltazar. #LaLeyDeBaltazar pic.twitter.com/nE8pDRNlSd — Pelo Chueco (@pelochueco) October 20, 2022

Los ojos del Baltazar mirando a la hermana Margarita antes de besarla!!!!!!😱😱😱😱😍😍 #LaLeyDeBaltazar — Marcela A. ⚜️💜 (@negritaaguirrea) October 20, 2022

#laleydebaltazar no lo puedo creer Margarita y Baltazar Se besaron😱😱😱 — camila valenzuela (@gvcami) October 20, 2022

Con lo que cuesta que te quieran de verdad en estos tiempos...¡¡¡¡ si yo fuera la monjita me voy con Baltazar no más...¡¡¡ Dele no más Hermana Margarita...¡¡¡¡ #LaLeyDeBaltazar — Patty__Orellana (@Patty__Orellana) October 20, 2022

