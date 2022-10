Joven lavó el estuche de sus lentes de contacto con agua de la llave y sufrió graves consecuencias en sus ojos

19 oct. 2022 - 18:30 hrs.

"Mi ojo estaba notablemente rojo", afirmó Kyra Smith, de 25 años, que vivió una dramática experiencia después de lavar el estuche de sus lentes de contacto, que ya llevaba tiempo usando, con agua de la llave.

A raíz de lo anterior, la joven contrajo queratitis por Acanthamoeba, una infección de la córnea que la dejó, según su relato, parcialmente ciega de un ojo.

Ante el dolor y molestia que sentía, decidió ir al médico y terminó recibiendo un trasplante de córnea fallido, puesto que la infección jamás desapareció, informa Metro UK.

¿Cuándo comenzó a presentar problemas de salud?

La joven, que vive en Nuevo México, Estados Unidos, explicó que todo comenzó cuando se colocó sus lentes de contacto para ir a trabajar. A partir de allí sintió una "sensación de estallido" en el ojo, aunque no fue doloroso para ella.

"Cuando regresé a casa, me saqué los lentes de contacto y mi ojo estaba notablemente rojo, pero no me dolía ni nada en ese momento... Al día siguiente me desperté y mi ojo estaba más rojo, y esa noche me estaba empezando a doler más y ahí fue cuando empecé a preocuparme", sostuvo.

Mirror UK

"Apenas podía dormir"

Kyra, que solía ir al doctor sin recibir un diagnóstico certero, estuvo sin un tratamiento durante seis meses, hasta que finalmente un especialista le informó sobre su situación, por lo que se vio en la obligación de dejar su empleo y mudarse con su madre.

"No podía ver la televisión, apenas podía dormir, no podía usar mi teléfono y tuve que oscurecer completamente las ventanas de mi departamento", expresó.

Los especialistas creen que el haber limpiado el estuche de sus lentes de contacto con agua de la llave pudo haber provocado que ingresaran bacterias en los lentes. En esta línea, la paciente prometió no volver a cometer esta acción que puso en peligro su salud.

Al día de hoy, Kyra se encuentra recibiendo un nuevo tratamiento y también está a la espera de un segundo trasplante para recuperar su visión.