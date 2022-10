"Se trató de un descuido": Joven pierde su empleo tras grabar un video en medio de una reunión y subirlo a TikTok

19 oct. 2022 - 16:45 hrs.

Michelle, una joven de 24 años, participó en una reunión de trabajo virtual a eso de las 04:30 de la madrugada del pasado 1 de agosto. A raíz de la diferencia horaria, debió interrumpir su sueño, encender su computador y tomarse un café, sin pensar que esta decisión le traería consecuencias.

Y es que se olvidó de colocar la taza en la cafetera encendida, por lo que el líquido comenzó a caer en la mesa, ensuciándola. En ese instante, pese a su sorpresa, decidió grabar y compartir su reacción.

Sin embargo, jamás se percató que había dejado el micrófono encendido y que, por lo tanto, de fondo se escuchaban las voces de quienes participaban en la reunión, entre ellos, su jefe, informa Clarín.

"No pensé en ello hasta el día siguiente"

En este contexto, la usuaria manifestó que "no utilicé mi gran cerebro para pensar en el hecho de que, gracias al sonido del video, se puede escuchar a mi jefe de producto hablando... Porque yo estaba en una 'meeting'. Estaba en mi reunión semanal de equipo".

"Mis compañeros mantenían una charla que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Así que me fui, grabé el clip de 20 segundos y lo compartí. Cuando subí el video, no me di cuenta que de fondo se escuchaba la reunión de trabajo. Y no pensé en ello hasta el día siguiente", detalló.

El despido de la joven

Un día después de subir el video -que más tarde fue borrado de redes sociales- Michelle recibió un llamado de su trabajo, en que le decían que habían recibido el registro: "Alguien nos envió este clip y te vamos a despedir de la empresa inmediatamente por 'negligencia grave'", sostuvo.

En ese momento, y según su relato, Recursos Humanos le explicó que habían tomado esa decisión por grabar un video personal y compartirlo en redes sociales durante su horario laboral. Además, le notificaron que en las imágenes se apreciaba una conversación "confidencial", la cual fue expuesta sin el consentimiento de sus compañeros.

"No me queda más remedio que aceptarlo"

No obstante, la joven indicó que "mis colegas no estaban hablando (en la reunión) de nada súper confidencial. Sinceramente, apenas se los oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron".

"No me queda más remedio que aceptarlo, la cag... Se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada", agregó.

