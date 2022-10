Estrella de OnlyFans discute en plena transmisión con su marido y revela que él la obliga a subir contenidos eróticos

Amouranth, conocida usuaria de la plataforma OnlyFans y también de Twitch, donde sube contenido jugando videojuegos, reveló en una de sus más recientes transmisiones que se encuentra sufriendo violencia verbal, psicológica y sexual por parte de su marido.

Kaitlyn Michelle, la mujer tras este "personaje", se sinceró en una de sus transmisiones en directo, confesando que su marido ejerce control sobre su vida, dinero y carrera como creadora de contenido digital.

Amouranth se encontraba realizando, durante el fin de semana, una transmisión en Twitch de más de 17 horas, (que fue borrada por los agresivos episodios) mostrando su destreza frente a diferentes videojuegos.

Amouranth has revealed that she has a husband, along with revealing his abuse



He has threatened to kill her dogs, take all their money, and forced her to stream.



