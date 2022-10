Famoso influencer ignoró fuertes molestias durante tres meses y le entregaron un grave diagnóstico

19 oct. 2022 - 12:00 hrs.

Merlin Griffiths, popular influencer británico que alcanzó la fama por participar del reality "First Dates", ignoró diversos síntomas que le causaban malestar y, tres meses después, cuando decidió atenderse con un médico, le entregaron un devastador diagnóstico.

Un grave diagnóstico

Todo comenzó cuando Griffiths empezó a sentir fuertes y constantes dolores en su estómago, pero no les dio mayor importancia, ya que asoció esto a un tipo de secuela corporal, tras haber sufrido un grave accidente de tránsito en 1995, cuando tenía 20 años.

Pasaron tres meses en que el influencer continuó ignorando sus síntomas, hasta que asistió a un médico para descubrir que andaba mal. La respuesta del especialista lo paralizó por la gravedad de su diagnóstico, tenía un cáncer de intestino en etapa tres.

Al respecto, el británico le comentó a The Sun que "no te das cuenta de lo común que es el cáncer, hasta que te sucede a ti. No cometas el mismo error que yo. Me las arreglé para engañarme a mí mismo durante un tiempo demasiado largo. Traté de convencerme de que el dolor no era importante".

"Era esa típica reticencia de decir 'estoy bien. No es nada'", agregó. Además, el medio citado asegura que "el cáncer de intestino es la segunda forma más mortal de la enfermedad en Reino Unido, con más de 16 mil muertes por año".

Finalmente, desde que Griffiths, de 47 años, recibió el diagnóstico en agosto de 2021, se ha sometido a varios tratamientos para combatir el cáncer, como quimioterapias, radioterapias y cirugía robótica. De momento, estos tratamientos han sido exitosos, sin embargo, de todas formas tendrá que seguir controlándose en el hospital durante los próximos cinco años.

Por último, el británico hace un llamado que busca concientizar a la gente, a no ignorar los síntomas y acudir a ver a un especialista lo más rápido posible. "Todo esto se hubiese evitado de haber visitado a mi médico de cabecera cuando comenzaron mis síntomas", sentenció.