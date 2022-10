Mujer muere en el hospital luego de que la ambulancia en la que iba fuera impactada por otro vehículo

Lo que se suponía que debía ser un rescate terminó transformándose en una verdadera tragedia para una mujer que tuvo un accidente en la zona de Staten Island, en Nueva York, Estados Unidos.

Y es que la ambulancia que atendió a la afectada fue impactada repentinamente por otro vehículo, lo que provocó que la víctima falleciera en el hospital, informa Caracol.

La investigación a cargo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que el choque se produjo a unas tres cuadras del lugar donde fue recogida la mujer.

El episodio también terminó con otras personas lesionadas, quienes se trasladaban junto a la paciente al interior de la ambulancia, por lo que tuvieron que ser derivadas a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

A través de redes sociales se viralizó el momento posterior al que la ambulancia fuera impactada por un auto de color negro en plena calle.

En la respectiva foto se ve al vehículo médico volcado y con las puertas abiertas en la vía pública. En paralelo, el otro carro quedó dañado a un costado.

Ambulance crash on Staten Island.https://t.co/D4HJSIsJIr

"The woman riding in the back of the ambulance, hurt from the earlier car crash, was said to be in critical condition and it was unclear if she would survive her injuries" pic.twitter.com/S3iUUWHjad