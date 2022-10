Estuvo 35 años preso por un crimen que no cometió y quedó libre gracias a capítulo de los "Cazadores de Mitos"

14 oct. 2022 - 13:00 hrs.

John Galván fue acusado en septiembre de 1986 de provocar un incendio en un edificio ubicado en Chicago, Estados Unidos. A raíz de este delito, quedó en prisión a los 18 años, pero él sabía que había sido castigado injustamente.

Y es que el siniestro había iniciado una vez que el presunto culpable y otros dos individuos lanzaran una botella con gasolina al inmueble y posteriormente encendieran un cigarrillo.

Sin embargo, el propio Galván un día vio un capítulo de los "Cazadores de Mitos", el cual cumplió un rol fundamental en su lucha por comprobar su inocencia, informa Univisión.

¿En qué consistía el capítulo?

Se trata del episodio llamado "Hollywood on Trial", en el cual Jamie Hyneman y Adam Savage pusieron a prueba algunos de los efectos más llamativos de las películas.

Uno de ellos era el de arrojar un cigarrillo encendido a una especie de poza de gasolina, caso similar al de Galván, para comprobar si se prendía fuego, pero esto no ocurrió, por lo que llegaron a la conclusión de que era científicamente imposible.

Archivo AFP

"Sentí que todo estaba empezando a salir a la luz"

Al ver la retransmisión del programa en 2007, el recluso pensó que esto podría ayudarle a comprobar su inocencia y salir de la cárcel: "Una vez que lo vi, no podía esperar para contárselo a Tara (su abogada)", indicó.

"Recuerdo que estaba emocionado. Estaba extremadamente feliz porque eso se sumaba a las otras cosas que se estaban juntando en ese momento. Sentí que finalmente todo estaba empezando a salir a la luz", sostuvo.

Así fue como, después de una serie de juicios, el hombre finalmente fue exonerado y salió de prisión, al igual que los otros dos sujetos que habían sido condenados.

Tras el veredicto, Galván conversó con la conocida organización Innocent Project y expresó que "ha sido duro. Me siento fuera de lugar. Hay mucho que aprender y no sé dónde se supone que debo estar... No sé qué hacer".

Cabe señalar que Innocent Proyect publicó en octubre de este año que, en su momento, la declaración del hombre, incluso, fue inventada por los detectives, luego de ser sometido a abuso físico.