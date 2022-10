Encuentran muerto en un descampado a adolescente que habría sido torturado por otros dos menores de edad

13 oct. 2022 - 16:00 hrs.

La policía argentina encabezó el impactante caso de un adolescente de 13 años que fue hallado muerto en un descampado ubicado en la localidad de Mariano Acosta, en la zona de Merlo.

Tras el macabro hallazgo, se iniciaron las diligencias que terminaron en la respectiva detención de uno de los sospechosos, un menor de 14 años, que fue entregado a la justicia por su madre. En tanto, su cómplice, un joven de 17 años, aún permanece prófugo.

Las primeras diligencias indicaron que los acusados, incluso, filmaron la agresión que le propinaron a la víctima y que derivó en su posterior deceso, informa La Nación.

Conversaciones entre los sospechosos

La investigación también reveló conversaciones entre los sospechosos en redes sociales, que acabaron siendo fundamentales para poder identificarlos.

"Lo encontraron en la zona donde lo dejamos", decía uno de los mensajes escritos por parte del menor de 14 años a su cómplice.

En tanto, una de las respuestas del cómplice de 17 años fue: "Yo me voy para Florencio Varela. Ahí tengo amigos y me voy a hacer el aguante. Si me vienen a buscar, voy a aguantar a los tiros".

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo del adolescente, que presentaba quemaduras, fue encontrado por un vecino en un descampado. En paralelo, y a pocos metros de sus restos, la policía localizó un pozo de diez centímetros de profundidad.

Asimismo, uno de los investigadores policiales reaccionó al caso y manifestó que "allí lo empujaron. Allí lo quemaron. Lo filmaron mientras se retorcía del dolor. Allí lo abandonaron".

Por último, el informe de autopsia reveló que la víctima murió producto de un "paro cardiorrespiratorio traumático, provocado por lesión alveolar difusa causada por la exposición a una fuente de energía calórica".