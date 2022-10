Adriana Chechik, una joven streamer de 30 años, vivió minutos de terror luego de protagonizar una peligrosa maniobra el sábado pasado en medio de un evento llamado "TwitchCon", que era transmitido en vivo a través de la reconocida plataforma estadounidense.

La afectada, quien también trabaja como actriz de contenido para adultos, se rompió la espalda después de saltar a un pozo lleno de bloques de espuma en un stand de la marca Lenovo.

La situación quedó grabada en la propia transmisión, la cual dejó en evidencia la reacción de ella y el dolor que sintió en ese instante.

El hecho se llevó a cabo en el contexto de un "combate", en que ella debía derribar a su oponente con un "arma" de color púrpura encima de una plataforma.

A partir de allí, y tras resultar vencedora, decidió saltar al vacío, por lo que se golpeó fuertemente al caer, debiendo ser asistida, informaron medios internacionales.

Posteriormente, Chechik utilizó su cuenta personal de Twitter para dar a conocer su estado de salud tras el violento episodio. En este sentido, afirmó que "bueno, me rompí la espalda en dos lugares y hoy me van a operar para poner una varilla de un metro como soporte".

"Cuando llueve, llueve a cántaros y, definitivamente, estoy sintiendo la lluvia en este momento", reflexionó la joven.

Well, I broke my back in two places and am getting surgery to put a meter rod in for support today. Send your support. When it rains it pours and I am definitely feeling the rain right now.