11 oct. 2022 - 10:00 hrs.

Dicen que el alcohol en exceso puede jugar más de una mala pasada, y así le sucedió a Olavio Rodríguez, un padre mexicano que tras una noche de copas llegó borracho a su casa y despertó con un sorpresivo cambio de look.



"¡Dios! Lo que hace el alcohol"

Resulta que en cosa de minutos, sus dos pequeños hijos aprovecharon un descuido de su madre y raparon a su a papá sin que este se percatara en lo más mínimo.

La travesura de los niños quedó registrada en la cuenta de TikTok de la esposa de Olavio, Sus Gutiérrez, quien inmortalizó la tragicómica escena bajo el título de: "¡Dios! Lo que hace el alcohol".

"¿Qué te pasó?, ¿Quién te hizo esto?", le pregunta Sus a su marido. El hombre simplemente mira a su hija y le dice: "Tú, fuiste", pero la niña lo niega y culpa a su hermano que solamente se ríe.

"¿Qué no sentiste? Solo me metí a bañar por Dios, solo me metí a bañar", le dice la mujer a Olavio, quien simplemente lamenta la pérdida de su cabellera.

"Son mejor que ir a AA"

La cómica situación acumula más de 33 millones de reproducciones y 31 mil comentarios. "Señora, por favor, rente esos niños, son mejor que ir a AA (Alcohólicos Anonimos)", o "¿El alcohol? Lo que hacen las bendiciones mejor dicho", fueron parte de las réplicas al registro.

Tras el shock inicial, al pobre Olavio no le quedó otra que tener que raparse completamente, lo que quedó registrado en un segundo video, en donde varias personas elogiaron el "cambio de look" auspiciado por sus hijos.

Revisa los registros

