Le inyectan una sustancia en los labios que le causó alergia, reclamó y la sacaron a golpes en Argentina

10 oct. 2022 - 15:45 hrs.

Lo que debía ser un pequeño retoque para lucir mejor, terminó siendo un verdadero desastre. Nadia Walezuk denunció una mala praxis en un centro estético de Buenos Aires, Argentina, y la sacaron a golpes de lugar ubicado en la calle Beethoven 6050 de Laferrere.

La mujer dijo que acudió al centro estético Time para que le colocaran ácido hialurónico en los labios, pero, al parecer, no fue esto lo que le aplicaron, detalla Clarín.

Equipo de la estética la sacó a golpes

Walezuk publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram en los que narra lo que le sucedió. En principio cuenta que acudió, el jueves 6 de octubre, para que le colocaran la sustancia en los labios.

Llegó al lugar porque en las redes sociales vio que había una promoción; sin embargo, una vez en el sitio le dijeron que la marca que ofrecían se acabó y le colocarían otra. Ella aceptó.

En medio de la aplicación del tratamiento comenzó a dolerle mucho, por lo que pidió parar. Acordaron que regresaría luego a terminar y pagó solo la mitad del servicio. La otra mitad la pagaría cuando terminaran.

Pero en su casa comenzó a sentir fiebre, picazón e hinchazón en el rostro, por esta razón acudió a un médico, quien le dijo que posiblemente sufrió una mala praxis.

La mujer regresó a la estética para denunciar lo que le pasó y pedir el reingreso de su dinero, pero la respuesta no fue la esperada.

“Fui a pedir la devolución de mi plata al menos la mitad porque no me había terminado de colocar el producto y no quería que lo haga tampoco. Le pedí su matrícula para ver qué profesión tiene y así me respondió”, dijo.

Walezuk también detalló cómo el hombre que la atendió y su equipo de trabajo la trataron de manera agresiva.

“Todo este quilombo lo armó él mismo. Pegando e insultando hasta revoleando vidrios que él mismo rompió por empujarme. Yo de ahi no me iba sin mi plata y una solución. Fui por las buenas, pero quería la guerra!!”, escribió junto al video que compartió.